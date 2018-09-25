تفاصيل حمل رضيعة فى حنين

25 سبتمبر 2018 - 09:05 ص

كشف مواطن يدعى حسن عادل والد الطفلة "وعد"، تفاصيل ما تردد عن حمل رضيعته التي تبلغ من العمر 5 أيام في جنين آخر.

وقال "عادل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا أمانة" المذاع على فضائية "ال تي سي"، إنه خلال قيام زوجته بعمل "إشاعة" على الحمل فوجئ الدكتور بوجود جسم غريب داخل بطن الجنين.

وأوضح "عادل"، أنهم اكتشفوا بعد الولادة أن ابنته "وعد" حامل في جنين.

وأكد والد الطفلة أنه تم نقل الرضيعة إلى مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.