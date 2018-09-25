"عاشور" يكشف عن حضوره جلسة النقض للمحامين المتهمين بإهانة القضاء

حسن حمدان
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن حضوره مع المحامين الصادر ضدهم أحكام بالحبس بتهمة إهانة القضاء، أمام محكمة النقض أكتوبر المقبل.
وأشار "عاشور": خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، "بعض الصادر ضدهم أحكام خصوم انتخابيين لي، ولكن ضميري المهني ومسئوليتي النقابية يحتمون علي الحضور مع زملاء المهنة".
وفي سياق آخر، قال: "محامٍ قدم ضدي بلاغًا يتهمني بإهانة القضاء بأني أهنت القضاء"، متابعًا: "وصلت مقاصد البعض الانتخابية لضرب النقابة في مقتل".
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