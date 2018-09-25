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هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

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"عاشور" يكشف عن حضوره جلسة النقض للمحامين المتهمين بإهانة القضاء

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كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن حضوره مع المحامين الصادر ضدهم أحكام بالحبس بتهمة إهانة القضاء، أمام محكمة النقض أكتوبر المقبل.

وأشار "عاشور": خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، "بعض الصادر ضدهم أحكام خصوم انتخابيين لي، ولكن ضميري المهني ومسئوليتي النقابية يحتمون علي الحضور مع زملاء المهنة".

وفي سياق آخر، قال: "محامٍ قدم ضدي بلاغًا يتهمني بإهانة القضاء بأني أهنت القضاء"، متابعًا: "وصلت مقاصد البعض الانتخابية لضرب النقابة في مقتل".

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