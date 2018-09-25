شاهد.. حقيقة تنكر محافظ أسيوط بـ"جلابية صعيدي"

إيمان هاني
رد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، علي الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تنكره بـ"جلابية صعيدي" للتفتيش على المحافظة.
وقال "نور الدين" في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي فضائية " الحدث اليوم "مع سيد علي : "هذا الكلام عار تماما عن الصحة ،ولا يعرف مصدره".
و أضاف " نور الدين "، أن كثرة تواجده في شوارع المحافظة خلقت حالة من الجدل، قائلا : "الناس المخالفة أصبحت تفكر كثيرا قبل ارتكاب أي مخالفة ، وده شيء إيجابي".
شاهد الفيديو..
ظهر11:52 ص
فجر
04:27
شروق
05:50
ظهر
11:52
عصر
15:18
مغرب
17:53
عشاء
19:23