شاهد.. حقيقة تنكر محافظ أسيوط بـ"جلابية صعيدي"

25 سبتمبر 2018 - 09:09 ص

رد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، علي الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تنكره بـ"جلابية صعيدي" للتفتيش على المحافظة.

وقال "نور الدين" في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي فضائية " الحدث اليوم "مع سيد علي : "هذا الكلام عار تماما عن الصحة ،ولا يعرف مصدره".

و أضاف " نور الدين "، أن كثرة تواجده في شوارع المحافظة خلقت حالة من الجدل، قائلا : "الناس المخالفة أصبحت تفكر كثيرا قبل ارتكاب أي مخالفة ، وده شيء إيجابي".

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