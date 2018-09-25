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المصرية للاتصالات تعلق على مقولة "اقفل الراوتر وافتحه تاني"

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أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات

إيمان هاني

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عقب  أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على جملة "اقفل الراوتر وافتحه تاني" التي ترددها خدمة العملاء للمستخدمين دائما.

وقال "البحيري" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إن شركة "أبل" بالرغم من كبر اسمها في السوق ألا أن أجهزتها تحتاج أحيانا إلي إعادة تشغيلها.

وأكد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أنهم استحدثوا خاصية في نظام الشتغيل الخاص بهم يتيح لخدمة العملاء أن يعيدوا تشغيل "الراوتر" بأنفسهم دون الحاجة لترديد تلك الجملة للمستخدمين.

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