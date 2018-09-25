» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 18 31

السلوم 18 28

سيوة 21 33

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 17 33

نويبع 27 35

طابا 24 32

كاترين 21 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

راس حدربة 29 36

حلايب 29 35


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