طلب مهم لـ"هانى الناظر" من وزيرة الصحة

25 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

طالب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بإطلاق حملة قومية للحد من زواج الأقارب، لافتًا إلى أنها المسئولة عن الأمراض المزمنة في كل التخصصات سواء في العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وغيرها.

ودعا الناظر، في تصريحات تليفزيونية، المواطنين إلى الابتعاد عن زواج الأقارب، لأنه يسبب أمراضًا كثيرة مزمنة، وهي السبب في حالات الأمراض الجلدية المستعصية.

وأشار الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إلى أن هذه الأمراض تسبب عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، لافتًا إلى أن كل الحالات الإنسانية التي تأتي له "كلها" بسبب زواج الأقارب، داعيًا الأسر المصرية خاصة في الريف والصعيد للابتعاد عن زواج الأقارب.