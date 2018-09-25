  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

ضربات اقتصادية موجعة لإيران.. توالى انسحاب الشركات

مال وأعمال

ضربات اقتصادية موجعة لإيران..توالي انسحاب الشركات
ضربات اقتصادية موجعة لإيران..توالي انسحاب الشركات

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يشهد توقيع 7 مشاريع اقتصادية كبرى

#

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

#

موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة المخالفة

#

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

إيران

انسحاب

الإقتصادية

شركات عالمية

العقوبات الأمريكية

تتوالى انسحابات الشركات العالمية يومًا بعد يوم في إيران بسبب العقوبات الأمريكية والمقرر تطبيقها في نوفمبر المقبل.

كان بنك ببيفرانس الفرنسي المملوك للدولة قد تخلي عن خططه لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران، في مواجهة العقوبات الأمريكية على طهران، بحسب رويترز.

وأكد البنك في وقت سابق هذا العام أنه يعمل على مشروع لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك "جرى تعليقها، الشروط غير مستوفاة، والعقوبات تطول الشركات".

يذكر أن بنك ببيفرانس كان يعمل على توفير ضمانات تصدير مقومة باليورو للمشترين الإيرانيين للسلع والخدمات الفرنسية.

ورغم أن بعض الدول الأوروبية قالت : إنها تسعى لحماية شركاتها من العقوبات، إلا أن شركات كبرى مثل شركة النفط توتال وإير فرانس-كيه.إل.إم والخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" أعلنت أنها ستعلق أنشطتها في إيران.

وأكدت متحدثة باسم "أوتوتك" الفنلندية لتكنولوجيا التعدين ، أن الشركة ستنسحب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.

وتعمل "أوتوتك" على بناء المصانع وتصنيع المعدات وتقديم الخدمات إلى صناعات المعادن ومعالجة المعادن، ولها تاريخ طويل في إيران، وبقيت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010.

وبدأت أنشطة الشركة في العودة إلى طبيعتها بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ما ساعد "أوتوتك" في الحصول على طلبيات من الشركة الوطنية لصناعة النحاس الإيرانية والشركة الإيرانية الدولية للهندسة.

بينما قال متحدث باسم شركة إيه.بي فولفو السويدية للشاحنات ، "إن الشركة أوقفت تجميع شاحنات في إيران، لأن العقوبات الأمريكية تحول دون حصولها على مستحقاتها".

كما أجبرت العقوبات شركات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار في إيران.

وقال فريدريك إيفارسون المتحدث باسم فولفو إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها، وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران في ضربة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية.

وأضاف إيفارسون أنه مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأمريكية لا يعمل النظام المصرفي في إيران لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية