ضربات اقتصادية موجعة لإيران..توالي انسحاب الشركات

25 سبتمبر 2018 - 09:35 ص

تتوالي انسحابات الشركات العالمية يوما بعد يوم في إيران بسبب العقوبات الأمريكية والمقرر تطبيقها في نوفمبر المقبل .

كان بنك ببيفرانس الفرنسي المملوك للدولة قد تخلي عن خططه لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران، في مواجهة العقوبات الأمريكية على طهران ، بحسب رويترز.

وأكد البنك في وقت سابق هذا العام أنه يعمل على مشروع لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك "جرى تعليقها، الشروط غير مستوفاة، والعقوبات تطول الشركات".

يذكر أن بنك ببيفرانس كان يعمل على توفير ضمانات تصدير مقومة باليورو للمشترين الإيرانيين للسلع والخدمات الفرنسية.

ورغم أن بعض الدول الأوروبية قالت : إنها تسعى لحماية شركاتها من العقوبات، إلا أن شركات كبرى مثل شركة النفط توتال وإير فرانس-كيه.إل.إم والخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" أعلنت أنها ستعلق أنشطتها في إيران.

وأكدت متحدثة باسم "أوتوتك" الفنلندية لتكنولوجيا التعدين ، أن الشركة ستنسحب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.

وتعمل "أوتوتك" على بناء المصانع وتصنيع المعدات وتقديم الخدمات إلى صناعات المعادن ومعالجة المعادن، ولها تاريخ طويل في إيران، وبقيت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010.

وبدأت أنشطة الشركة في العودة إلى طبيعتها بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ما ساعد "أوتوتك" في الحصول على طلبيات من الشركة الوطنية لصناعة النحاس الإيرانية والشركة الإيرانية الدولية للهندسة.

بينما قال متحدث باسم شركة إيه.بي فولفو السويدية للشاحنات ، "إن الشركة أوقفت تجميع شاحنات في إيران، لأن العقوبات الأمريكية تحول دون حصولها على مستحقاتها".

كما أجبرت العقوبات شركات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار في إيران.

وقال فريدريك إيفارسون المتحدث باسم فولفو إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها ، وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران في ضربة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية .

وأضاف إيفارسون أنه مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأمريكية لا يعمل النظام المصرفي في إيران لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا.