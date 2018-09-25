الاتحاد الأوروبى ينشئ كيانًا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس الإثنين، في نيويورك أنّ الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانًا قانونيًا بهدف مواصلة التجارة مع طهران، لاسيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإٍسلامية.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع خصّص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي إنّ “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران”.

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