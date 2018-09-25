ضبط عاملين بحوزتهما 220 تذكرة مخدر الأستروكس بالمنيا

25 سبتمبر 2018 - 09:49 ص

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا من ضبط عاملين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطاًرا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط عماد.ف.ع 26 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في قضيتين (اتجار مخدرات) وبحوزته (68) تذكرة تحوى مسحوق الأستروكس المخدر تزن حوالي 204 جرامات – هاتف محمول – مبلغ مالي 150 جنيهًا وضبط عبد الرحمن.ا.ا 34 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في 14 قضية (سلاح ناري – إكراه على توقيع – سرقة – سرقة بالإكراه – مخدرات) وبحوزته (150) تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام - هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.