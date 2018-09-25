بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أتوبيس نقل جماعي من إجمالي 185 أتوبيسًا تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الاجتماعي على وجه الخصوص بالمدن الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن 4 من هذه الأتوبيسات تم الدفع بها لخدمة الإسكان الاجتماعي و"ابني بيتك" بمدينة أسيوط الجديدة تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعي داخلي، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الركاب أيضاً إلى مدينة أسيوط.

وأوضح أنه يتم حالياً تحديد المسارات والمحطات، وكذا أسعار التذاكر، لبدء التشغيل فى كل المدن، على أن يتم تسلم باقى الأتوبيسات وتشغيلها تباعاً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم أيضًا البدء على الفور فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينتي أسيوط وأسيوط الجديدة، للإسهام فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وبشأن الشكوى من عدم إضاءة الشوارع فى منطقة إبنى بيتك، فتم البدء على الفور في أعمال صيانة أعمدة الكهرباء، لإنارة جميع الشوارع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لهذه الأعمال، وتقديم تقرير دورى بها.

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