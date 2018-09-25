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"أطفال مفقودة" ضمن أفضل 115 صفحة حول العالم

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اختارت إدارة "فيس بوك" صفحة "أطفال مفقودة"، واحدة من أفضل الصفحات المؤثرة في مجتمعاتهم على مستوى العالم، من بين أكثر من 6 آلاف صفحة جرى تصفيتهم إلى 115 صفحة من 46 دولة مختلفة.

وأكد مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" على "فيس بوك"، أن صفحته تعمل منذ ما يقرب من 4 سنوات، استطعنا خلال تلك الفترة إعادة أكثر من 950 طفلاً ومسنًا ومتأخر عقليًا ومريض زهايمر، إضافة إلى أن الصفحة استطاعت أن تدافع عن حقوق أطفال كثيرة في مصر ضد انتهاكات وقعت عليهم سواء في الشارع أو داخل دور رعاية أيتام.

وعبر  "رامي الجبالي" عن بالغ فرحته باختيار صفحة "أطفال مفقودة" ضمن هذه المبادرة قائلاً: "لم أكن أتخيل يومًا أن يتم تكرمينا من (فيس بوك) ودعوتنا للسفر إلى مقر الشركة لمقابلة مديرين الشركة لإعطائنا دورات تدريبية في كيفية استخدام أدوات (فيس بوك) في خدمة مجتمعاتنا".

وتابع الجبالي حديثه قائلاً: "خلال الأيام القليلة الماضية، تعرفت على عدد كبير من أصحاب مبادرات مبهرة من كل مكان في العالم، سعيد جدًا أني سألتقي بهم في أمريكا خلال أسبوعين لنتعرف أكثر على مبادرات مجتمعية ساهمت في تغيير حياة الناس للأفضل من كل مكان في الدنيا".

واستكمل: "عدد المعجبين بصفحة (أطفال مفقودة) مليونا و300 ألف شخص، وأنا أقل شخص من الأشخاص المسئولين عن الصفحة وجميعهم يعملون تطوعًا، لا يتقاضون أي أجر، الأجر الوحيد هو مئات الدعوات التي تصل إلينا على ظهر الغيب من أهالي الأطفال الذين نحاول مساعدتهم في الوصول إلى أبنائهم"، وفقا لما ذكرته "الوطن".

وتختار إدارة "فيس بوك" أفضل 5 صفحات من 115 صفحة، لتمنحهم 5 ملايين دولار، للتوسع في الأنشطة المجتمعية التي يقومون بها في مجتمعاتهم.

ويتمنى الجبالي أن تنشئ صفحات مماثلة لصفحة "أطفال مفقودة" في دول كثيرة بها نفس الظاهرة، خصوصا أن ظاهرة اختفاء الأطفال منتشرة في العديد من الدول الفقيرة بإفريقيا وبعض دول آسيا.

وأشار الجبالي إلى أن الجهات المعنية في مصر لم يكن لديها متسع من الوقت لتكريم صفحة "أطفال مفقودة"، عكس مؤسسة "فيس بوك" التي بحثت عنا وعلمت جديدا الدور الذي نلعبه في مجتمعنا وكرمتنا.

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