"العاصمة الإدارية" احتلت طاولة اجتماع "الحكومة" بالأمس

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مصطفى مدبولى
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وكالات - حنان حمدتو

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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة  تنفيذ عمل منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع توصيل الكهرباء لمحطة مترو الأنفاق “عدلي منصور”، مارًا بمدينة العبور والشروق وبدر حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المونوريل الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة به في منتصف أكتوبر المقبل، ليبدأ العمل في المشروع، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه عامين.

وشدد مدبولى خلال اجتماعه بالأمس لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من وزراء الحكومة، على ضرورة ضغط مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مع الشركة الصينية المنفذة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسوف يتم الاعتماد على وسائل الانتقال الفردي والجماعي.

وناقش الاجتماع توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر الموجودات بالوزارات وخاصة مكاتب الوزراء والنواب ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وتصنيفها وتحديد حالاتها الفنية واستغلال الأثاث والمفروشات ذات الحالة الجيدة، ورفع كفاءة الأثاث لمديري العموم وتحقيق أقصي استفادة ممكنة، وتدبير الأثاث والتجهيزات المكتبية للموظفين العموميين بعد إعداد المواصفات الفنية وتحديد الأسعار بلجنة تشكل من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.

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