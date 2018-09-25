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أول رئيس عربي يرسل رسالة خطية لبشار

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أول رئيس عربي يرسل رسالة خطية لبشار
أول رئيس عربي يرسل رسالة خطية لبشار

عبد القادر وحيد- متابعات

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محافظة لمنيا

تامينت بنى مزار

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة خطّية إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، وسلّمها له أمس الأول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (بسام الصالحي)، خلال زيارة رسمية.

ونقل الصالحي رسالة مِن "عباس" إلى "الأسد" تتعلق بآخر التطورات، وأن نائب وزير خارجية النظام "فيصل مقداد" تسلّم الرسالة، التي أبلغ فيها "عباس" تحياته لبشار، بحسب صحيفة الوطن السورية.

وأضاف الصالحي أن اللقاء مع المقداد كان ناجحاً جداً، ويعكس مدى العلاقة الفلسطينية – السورية، واصفاً اللقاء بالرسالة المهمة جداً، ويعطي أفقاً لمواجهة التحديات القادمة على مستوى المنطقة.

كما أشار إلى أنه تحدّث خلال اللقاء حول أهمية أن يكون هناك تنسيق مواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بصورة عامة.

وكشف عن مقترحات محددة طرحت خلال اللقاء في إطار الرؤية المشتركة للأخطار المحدقة بالمنطقة، بما فيها ما يجري ترتيبه بخصوص صفقة القرن الأميركية.

كما صرح الصالحي لوكالة "معا" الإخبارية أن الرسالة تأتي ضمن تحرك فلسطيني مهم، يستهدف حماية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية، مؤكّدا أن رسالة مشابهة وبالمضمون ذاته سيجري تسليمها أيضا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

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