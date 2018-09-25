مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

محمد الخرو
رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة منح صوته للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في جائزة "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2018.
وأضاف محسن صالح المدير الفني للمنتخب الوطني سابقا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "داتنا نيله فى حظنا الهباب.. ابتلينا بمدرب شاطر بس فى أكل الكوارع والكباب.. مستر كوبر.. رضينا بالهم.. والهم مداش صوته لينا".
وكان "صلاح" قد حصد جائزة أفضل هدف لعام 2018، والتى يطلق عليها اسم "بوشكاش".
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