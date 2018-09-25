الهلال الأحمر المصرى يسعى لدخول قائمة جينيس "بقلب ديجيتال"

25 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

ينفذ الهلال الأحمر المصري أكبر قلب ديجيتال في العالم عند سفح الأهرامات صباح يوم الجمعة المقبل، وبذلك سيتم إدراجه في قائمة الأرقام القياسية العالمية ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات الشهيرة فى مصر.

ويعد هذا الحدث هو الفعالية الختامية لحملة Back to Rhy التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة فرص نجاة ضحايا توقف القلب المفاجئ؛ وتثقيف الجمهور بشأن إنعاش القلب والتنفس، بالإضافة إلى كيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية وأهميتها فى عملية إجراء إنعاش القلب والتنفس.

ومن المتوقع أن تقوم شركة "فيليبس" بعد نهاية الحملة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصرى بـ30 جهاز صدمات القلب الآلية لكى يوزعها الهلال الأحمر فى الأماكن العامة فى مصر، ومن المقرر أن يبدأ اليوم بسباق دراجات من منطقة الزمالك وينتهي عند الأهرامات ثم يليه عمل أكبر قلب ديجيتال فى العالم والإعلان عن دخوله موسوعة جينيس ثم الاحتفال بختام الحملة.