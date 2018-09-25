  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

الهلال الأحمر المصرى يسعى لدخول قائمة جينيس "بقلب ديجيتال"

آخر الأخبار

الاهرامات
الاهرامات

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر

#

مدرب آرسنال يكشف موقفه من استمرار «النني»

#

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

#

ظهير الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

محمد صلاح

ليفربول

يورجن كلوب

ساديو ماني

فيثرمينو

ينفذ الهلال الأحمر المصري أكبر قلب ديجيتال في العالم عند سفح الأهرامات صباح يوم الجمعة المقبل، وبذلك سيتم إدراجه في قائمة الأرقام القياسية العالمية ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات الشهيرة فى مصر.

ويعد هذا الحدث هو الفعالية الختامية لحملة Back to Rhy التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة فرص نجاة ضحايا توقف القلب المفاجئ؛ وتثقيف الجمهور بشأن إنعاش القلب والتنفس، بالإضافة إلى كيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية وأهميتها فى عملية إجراء إنعاش القلب والتنفس.

ومن المتوقع أن تقوم شركة "فيليبس" بعد نهاية الحملة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصرى بـ30 جهاز صدمات القلب الآلية لكى يوزعها الهلال الأحمر فى الأماكن العامة فى مصر، ومن المقرر أن يبدأ اليوم بسباق دراجات من منطقة الزمالك وينتهي عند الأهرامات ثم يليه عمل أكبر قلب ديجيتال فى العالم والإعلان عن دخوله موسوعة جينيس ثم الاحتفال بختام الحملة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية