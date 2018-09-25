مترو الأنفاق يعلن مد عمل الاشتراكات إلى الساعة الثامنة يوميًا

25 سبتمبر 2018 - 10:16 ص

أعلنت شركة تشغيل مترو الأنفاق، عن مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الساعة الثامنة مساء يوميًا، وتشغيل جميع المكاتب أيام الجمع والعطلات حتى الرابعة مساء، اعتبارًا من الأمس ولمدة شهر كامل، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الشركة على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الازدحام والتكدس أمام مكاتب الاشتراكات تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو الثلاثة، فى بيانه، إنه تم تخصيص بعض المكاتب المخصصة للاشتراكات كالتالي: الخط الأول (حلوان – حدائق الزيتون – المعادى)، والخط الثاني (كلية الزراعة – الشهداء – العتبة – جامعة القاهرة)، أما الخط الثالث (العباسية).

في سياق متصل، أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدمه لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب الاشتراكات السابق ذكرها مستعدة لاستقبال واستخراج كل أنواع الاشتراكات (طلبه – جمهور – كبار سن – ذوى احتياجات خاصة ).

وأوضح عبد الهادي، أن الشركة أصدرت تعليماتها بأن تعمل جميع مكاتب الاشتراكات يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرًا لمدة شهر كامل، مضيفا أن هناك وسائل تواصل مع جمهور الركاب ومنها الخط الساخن 16048 ويعمل على مدار الـ24 ساعة، وكذلك استقبال كافة الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخاصة بخدمة الواتس آب ( 01221116048- 01021778887 ) وكذلك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر الفيس بوك.



