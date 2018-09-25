الحريري لوزير التعليم: التابلت لن يطور المنظومة

25 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

انتقد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أوضاع المنظومة التعليمية بمصر فى الوقت الحالى وكثرة طلبات التحويل من وإلى المدارس مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن ضعف موازنتها المخصصة من قبل الدولة هى السبب فى تراجع هذه الخدمة كما أنه للأسف ليس هناك إرادة كاملة لتوفير الموارد المالية المطلوبة واللازمة للنهوض بالتعليم.

وقال الحريرى خلال تدوينته على "فيس بوك": "هذا العام كان الأصعب والأكثر عددًا فى طلبات التقديم والتحويل إلى المدارس مقارنة بالعام الماضي، عدد كبير جدًا من أولياء الأمور تقدموا بطلبات لتحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس التجريبية، وكذلك من المدارس التجريبية للمدارس الحكومية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مصاريف المدارس الخاصة مقارنة بتراجع دخل الأسرة، أسر كثيرة رجعت من الدول العربية ما سبب ضغطًا شديدًا على المدارس الخاصة والقومية والحكومية، وفي السنوات العشرة الماضية لم يتم بناء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وبالتالي ارتفعت الكثافة بشكل رهيب داخل الفصول سواء فى المدارس الحكومية أو التجريبية. خاصة المرحلة الابتدائية وبالذات فى قرية أبيس، السبب الرئيسي ضعف موازنة التعليم".

وتابع الحريرى: "هناك مدارس عديدة ما زالت تحتاج إلى صيانة وتوسعات ويتم تأجيلها من عام إلى آخر بسبب ضعف موازنة التعليم وقلة موازنة هيئة الأبنية التعليمية، للعام الثاني على التوالى هناك أزمة حادة فى توفير مقاعد للطلاب لأسباب إدارية وضعف موازنة التعليم، وما زال سوء التوزيع للمدرسين وزيادة إعداد المدرسين فى بعض المواد ونقص حاد فى مواد أخرى مشاكل مزمنة لم يتم حلها حتى الآن، وما يزيد من الأزمة هو قرار سيادي بوقف التعيينات في الدولة بشكل عام منذ خمس سنوات، ما سبب عجزًا فى عدد كبير من الوزارات فى الدولة وتردى الخدمة للمواطنين وفى المقدمة التعليم والصحة، بل توجد أزمة للمدرسين الذين يعملون فى إدارة العامرية وبرج العرب وإدارة غرب العجمي بالرغم أنهم يقيمون فى شرق ووسط الإسكندرية، يسبب مشكله كبيرة جدًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواصلات وتراجع شديد فى قيمة راتب المعلم، علمًا بأن بدل الانتقال للمعلمين في الأماكن البعيدة متوقف منذ فترة طويلة وبكل أسف الحكومة تركت المواطنة فريسة للقطاع الخاص وخاصة فى قطاع التعليم والصحة، في ظل جشع رهيب وارتفاع أسعار لا يتحمله إلا قلة من المجتمع".

واستطرد مستكملا: "ضعف موازنة التعليم والصحة أحد أهم الأسباب الرئيسية لتراجع هذه الخدمة، ضعف رواتب العاملين فى التعليم والصحة مقارنة بوزارات سيادية أخرى أو فى وزارت وهيئات متميزة، ساهم فى مزيد من التردي فى تقديم الخدمة، والحقيقة أن الغالبية العظمى من المدرسين يبذلون أقصي ما يستطيعون لتقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب فى ظل تردى أوضاعهم المالية وتراجع المستوى العالمى مقارنة بالسنوات السابقة، البداية الضرورية والأساسية هو توفير موازنات دستورية، التابلت وحده لن يطور التعليم، تطوير المناهج فقط لن يطور التعليم، تطوير التعليم يحتاج إلى الاهتمام بكل عناصر منظومة التعليم مكتملة البداية والأساس هو المعلم (ماديا وعلميا) وتوفير الفصول الدراسية المطلوب (مطلوب اليوم 300 الف فصل على مستوى الجمهورية)، الاستثمار فى البشر (التعليم والصحة) يسبق الاستثمار فى المدن الجديدة. يكفى الاستغناء عن بناء مدينة جديدة لبناء آلاف المدارس وسد النقص فى مقاعد الطلاب، وزيادة رواتب المدرسين أهم وأفضل من زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين".