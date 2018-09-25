  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

الحريري لوزير التعليم: التابلت لن يطور المنظومة

الحياة السياسية

بالفيديو.. هيثم الحريرى: رفع أسعار الأدوية «جريمة»
الحريرى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الخشت: "مهما نعمل من مشروعات لن نتقدم"

#

شوقى: "لم نرخص للكتب الخارجية فى التعليم الجديد"

#

"شوقى": نظام التعليم الجديد ينهى مشكلة الدروس الخصوصية

#

4 سنوات لاستكمال تطوير النظام الثانوي الجديد

تبرع

طفلة صينية

نخاع العظام

طفلة تتبرع لامها بنخاعها

انتقد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أوضاع المنظومة التعليمية بمصر فى الوقت الحالى  وكثرة طلبات  التحويل  من وإلى المدارس  مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن ضعف موازنتها المخصصة من قبل الدولة  هى السبب فى تراجع هذه الخدمة  كما أنه للأسف ليس هناك إرادة كاملة لتوفير الموارد المالية المطلوبة واللازمة للنهوض بالتعليم.

وقال الحريرى خلال تدوينته على "فيس بوك": "هذا العام كان الأصعب والأكثر عددًا فى طلبات التقديم والتحويل إلى المدارس مقارنة بالعام الماضي، عدد كبير جدًا من أولياء الأمور تقدموا بطلبات لتحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس التجريبية، وكذلك من المدارس التجريبية للمدارس الحكومية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مصاريف المدارس الخاصة مقارنة بتراجع دخل الأسرة،  أسر كثيرة رجعت من الدول العربية ما سبب ضغطًا شديدًا على المدارس الخاصة والقومية والحكومية، وفي السنوات العشرة الماضية لم يتم بناء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وبالتالي ارتفعت الكثافة بشكل رهيب داخل الفصول سواء فى المدارس الحكومية أو التجريبية. خاصة المرحلة الابتدائية وبالذات فى قرية أبيس، السبب الرئيسي ضعف موازنة التعليم".

وتابع الحريرى: "هناك مدارس عديدة ما زالت تحتاج إلى صيانة وتوسعات ويتم تأجيلها من عام إلى آخر بسبب ضعف موازنة التعليم وقلة موازنة هيئة الأبنية التعليمية،  للعام الثاني على التوالى هناك أزمة حادة فى توفير مقاعد للطلاب لأسباب إدارية وضعف موازنة التعليم، وما زال سوء التوزيع للمدرسين وزيادة إعداد المدرسين فى بعض المواد ونقص حاد فى مواد أخرى مشاكل مزمنة لم يتم حلها حتى الآن، وما يزيد من الأزمة هو قرار سيادي بوقف التعيينات في الدولة بشكل عام منذ خمس سنوات، ما سبب عجزًا فى عدد كبير من الوزارات فى الدولة وتردى الخدمة للمواطنين وفى المقدمة التعليم والصحة، بل توجد أزمة للمدرسين الذين يعملون فى إدارة العامرية وبرج العرب وإدارة غرب العجمي بالرغم أنهم يقيمون فى شرق ووسط الإسكندرية، يسبب مشكله كبيرة جدًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواصلات وتراجع شديد فى قيمة راتب المعلم، علمًا بأن بدل الانتقال للمعلمين في الأماكن البعيدة متوقف منذ فترة طويلة وبكل أسف الحكومة تركت المواطنة فريسة للقطاع الخاص وخاصة فى قطاع التعليم والصحة، في ظل جشع رهيب وارتفاع أسعار لا يتحمله إلا قلة من المجتمع".

واستطرد مستكملا: "ضعف موازنة التعليم والصحة أحد أهم الأسباب الرئيسية لتراجع هذه الخدمة، ضعف رواتب العاملين فى التعليم والصحة مقارنة بوزارات سيادية أخرى أو فى وزارت وهيئات متميزة، ساهم فى مزيد من التردي فى تقديم الخدمة، والحقيقة أن الغالبية العظمى من المدرسين يبذلون أقصي ما يستطيعون لتقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب فى ظل تردى أوضاعهم المالية وتراجع المستوى العالمى مقارنة بالسنوات السابقة،  البداية الضرورية والأساسية هو توفير موازنات دستورية، التابلت وحده لن يطور التعليم، تطوير المناهج فقط لن يطور التعليم، تطوير التعليم يحتاج إلى الاهتمام بكل عناصر منظومة التعليم مكتملة البداية والأساس هو المعلم (ماديا وعلميا) وتوفير الفصول الدراسية المطلوب (مطلوب اليوم 300 الف فصل على مستوى الجمهورية)، الاستثمار فى البشر (التعليم والصحة) يسبق الاستثمار فى المدن الجديدة. يكفى الاستغناء عن بناء مدينة جديدة لبناء آلاف المدارس وسد النقص فى مقاعد الطلاب، وزيادة رواتب المدرسين أهم وأفضل من زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية