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هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

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مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

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بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

إعلان شركة كندية..

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

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مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة
مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

عبد القادر وحيد- متابعات

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متذوقين للحشيش

شركة كندية

50 دولارا

في الساعة

"مهمتهم تجريب منتجات الشركة الجديدة، مقابل 50 دولار أمريكي في الساعة"، هكذا أعلنت شركة «AHLOT » الكندية عن أنها تبحث عن خمسة «متذوقين محترفين للحشيش» لتوظيفهم.

وطالبت الشركة المتخصصة في إنتاج الحشيش، بتوافر شرطين في المتقدم للوظيفة، وهما أن يكون المتقدم قد تخطى 19 عامًا، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى "مهارته وخبرته" في مجال الحشيش.

وقالت الشركة إذا كان  شغفك بالحشيش يجعلك خبيرًا فيه؟ .. لا تفوت فرصة العمر على نفسك، لافتة إلى أن الموظفين الجدد مسئولون عن كتابة تقارير عن خصائص وجودة الحشيش على مختلف أنواعه، وأنهم سيشكلون ما تسميه الشركة رسميًا بـ«لجنة معالجة الحشيش».

وأضافت أن «لجنة الحشيش» ستساعد في تحديد المنتجات، وفي اختيار المنتجين الزراعيين الذين ستتعامل معهم الشركة، بالإضافة إلى أنه سيكون مطلوباً من الموظفين كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة بالموضوع، وأحياناً الظهور في شرائط دعائية لها.

كان مجلس الشيوخ الكندي قد صوّت في يونيو الماضي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، وبموجب هذا القرار سيُسمح للبالغين من عمر 18 عاماً شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة تشرف عليها الحكومة، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ، ابتداء من 17 أكتوبر المقبل ، ستكون قانونية.

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