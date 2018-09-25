» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان

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وكالات- الدويني فولي

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 ذكر مسئولون في أفغانستان، الثلاثاء، أن 25 مدنيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في عمليتين جويتين منفصلتين بإقليمي كابيسا ومايدان وارداك  "حسب القدس العربي".

وقال مسعود شنزي وشريف الله هوتاك، العضوان في مجلس الإقليم، إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا بعد أن استهدفت طائرة تابعة للقوات الأمريكية منزلا مدنيا في إقليم مايدان وارداك بوسط البلاد، عن طريق الخطأ، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقد تم في إطار العملية المشتركة، تدمير سجن تديره حركة طالبان في منطقة جاجاتو بالإقليم، ما أدى إلى تحرير ثمانية جنود كانوا مسجونين من جانب المسلحين، بحسب ما ذكره المسؤولون.

من ناحية أخرى، قال ميرويس أميري، العضو في مجلس الاقليم، إن 40 على الأقل من عناصر طالبان، قتلوا في العملية. في الوقت نفسه، أكد بعض أعضاء مجلس الإقليم ارتفاع عدد قتلى طالبان، ولكنهم لم يكشفوا بشكل محدد عن الأرقام.

على صعيد آخر، قال محمد خان صافي، عضو مجلس الاقليم، إن غارة جوية في كابيسا أسفرت عن مقتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وقال المسئول إن هناك خمسة آخرين على الاقل أصيبوا في العملية التي جرت في منطقة تاجاب بالاقليم.

إلا أن رئيس المجلس الإقليمي لكابيسا قال من جانبه إن حصيلة القتلى تبلغ 10 أشخاص، بينهم عدد من الأطفال وأربع نساء.

وفي الوقت نفسه، أكد بيان للقوات الأمريكية في أفغانستان وقوع غارة جوية في الإقليم، أدت إلى إصابة ستة من أفراد الميليشيات المحلية الموالية للحكومة. إلا أن البيان نفى سقوط “ضحايا من غير المقاتلين”. 


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