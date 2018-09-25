» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

25 سبتمبر 2018 - 10:32 ص

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي استبعاد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو من مباراة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إن كلوب يدرس إبقاء محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول غدًا أو إخراجه من القائمة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب قد يعتمد على دانييل ستوريدج وشكوردان شاكيري أو ديفوك أورويجي على حساب الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في مباراة ليفربول غدًا ضد تشيلسي.