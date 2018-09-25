"فايز" يجيب: لماذا لم يصوت "كوبر" لمحمد صلاح؟

25 سبتمبر 2018 - 10:34 ص

كشف محمود فايز، المدرب المساعد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لأوزباكستان الحالي، ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة عدم تصويت "كوبر" لمحمد صلاح في جائزة فيفا.

وقال فايز في تدوينة له بـ"تويتر": "لم يصوت مستر كوبر في جائزة الأفضل في العالم كمدرب لمنتخب أوزبكستان.. من الممكن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو أحد مسئولي الاتحاد الأوزبكي".

وتابع: "بدون مناقشة كان مستر كوبر سيختار للجائزة صلاح بدون منازع كاختيار أول، وشكرًا لكم جميعًا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد اعلم بالأمس، عن فوز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.