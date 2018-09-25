ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

25 سبتمبر 2018 - 10:36 ص

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمساءلة ممرضتين من العاملين بطاقم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وذلك لثبوت قيامهما بانتهاك حقوق المريضات بتصوير إحدى المريضات بالمستشفى وهي تقوم بالاستحمام بمساعدة مريضة أخرى وملقاة على الأرض بطريقة غير آدمية ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 2018 أمام المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمتين بالتقاط صور تظهر إحدى المريضات بالمستشفى بقسم 14 المخصص للسيدات وهي تساعد مريضة أخرى على الاستحمام عارية وملقاة على الأرض بطريقة غير آدمية، ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك بغية الإساءة للمختصين المشرفين على القسم 14 المخصص للسيدات بالمستشفى لوجود خلافات سابقة بينهم، بما يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمرضى وتعديًا على حقوقهم.

وقد أمرت النيابة بتكليف الإدارات الفنية المختصة بالأمانة للصحة النفسية بتكثيف المرور على مستشفيات الصحة النفسية ومتابعة تواجد الأطباء والممرضات داخل أقسام المستشفى وعدم مغادرة مقار عملهم بالقسم دون مسوغ والتأكد من حفظ كل حقوق المرضى بالشكل الذي يكفل لهم تلقي الرعاية والعلاج على الوجه الأمثل دون التعرض لأية انتهاكات جسدية أو نفسية ووفقاً للبروتوكولات المعمول بها طبياً في هذا الخصوص.