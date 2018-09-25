  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

لإحياء ذكرى وفاته..

نجل صالح يرثي والده بهذه الكلمات المؤثرة

آخر الأخبار

نجل صالح يرثي والدة في ذكري وفاتة
نجل صالح يرثي والدة في ذكري وفاتة

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بهذه الكلمات.. الملك سلمان يحتفل بالعيد الوطني السعودي

#

قاتلة زوجها بالقليوبية: "كنت بأدبه فقط"

#

نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

#

لهذا السبب كرم بوتفليقة الموسيقار محمد فوزى

قناة السويس

جامعة قناة السويس

انقلاب ميكروباص

"يارب ارفع اسمك وذكرك زى ما أنت دايمًا رافعنى لفوق.. الله يرحمك يا أبويا اللهم اغفر له وارحمه".. بهذه الرسالة المؤثرة الممتلئة بالحنين والوجع أحيا الفنان أحمد خالد صالح  ذكرى رحيل والده الرابعة  على طريقته الخاصة.

ونشر الصاوي عبر حسابه  الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ"إنستجرام" صورة له من طفولة تجمعه بالفنان الراحل كاتبًا عليها هذه العبارة السابقة.

وكان الفنان القدير خالد صالح فارق حياتنا يوم 25 سبتمبر 2014، بعد معاناته مع مرض في القلب، وإجراء عملية جراحية به في أسوان.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية