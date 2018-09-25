نجل صالح يرثي والده بهذه الكلمات المؤثرة

25 سبتمبر 2018 - 10:40 ص

"يارب ارفع اسمك وذكرك زى ما أنت دايمًا رافعنى لفوق.. الله يرحمك يا أبويا اللهم اغفر له وارحمه".. بهذه الرسالة المؤثرة الممتلئة بالحنين والوجع أحيا الفنان أحمد خالد صالح ذكرى رحيل والده الرابعة على طريقته الخاصة.

ونشر الصاوي عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ"إنستجرام" صورة له من طفولة تجمعه بالفنان الراحل كاتبًا عليها هذه العبارة السابقة.

وكان الفنان القدير خالد صالح فارق حياتنا يوم 25 سبتمبر 2014، بعد معاناته مع مرض في القلب، وإجراء عملية جراحية به في أسوان.