"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

25 سبتمبر 2018 - 10:48 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تعرضه للهجوم من قبل عنصر إخواني خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية لتغطيته فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر "الديهي" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أمام مقر إقامة الرئيس كنت أنقل رسالتي الإخبارية بعد لقاء الرئيس السيسي وترامب حاول أحد العناصر الاخوانية الهجوم عليا قولًا وفعلا وكان معي زميلي عماد خليل الذي تعامل بسرعة وجرأة معه ففر هاربًا كالفأر المذعور وكنت على الهواء ولم أقطع البث بل تعاملت مع الموقف بما يستحقه وقلت نصًا هكذا وكما ترون لم يعد لدى الإخوان إلا البكاء".

وتابع الديهي: "لكنني فوجئت به يعود مرة أخرى وبدأ في الصراخ والشتائم وبدأت الشرطة تتعامل معه ففر هاربًا متخفيًا والآن تبحث الشرطة الأمريكية عنه، وقمنا بعمل الإجراءات القانونية".