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طفلة صينية تنقذ والدتها من متلازمة العظام

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أنقذت طفلة صينية تبلغ من العمر سبع سنوات والدتها من متلازمة فشل نخاع العظام، بالتبرع  لها بنخاع العظم  في أحد مستشفيات إقليم  تشيجياني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أن الأم قد شخصت بالمرض قبل أربعة أشهر، وأبلغها الأطباء أنها إذا كانت تريد إنقاذ حياتها عليها إيجاد متبرع بنخاع العظام يتماشى مع نخاعها.

وأكدت الصحيفة أن الطفلة أصبحت آخر أمل لأمها بعدما فشل الأطباء في إيجاد متبرع يتطابق معها بين أقاربها في نوعية النخاع، إلى أن خضعت الطفلة للإجراء الطبي حيث كان الأطباء يضعون الإبر في ظهرها أمام الأم، التي انخرطت في البكاء لرؤية طفلتها في هذه الحالة.

وقال الأطباء "إن معدل الشفاء ارتفع إلى 80%، وستظل الأم تحت الملاحظة في المستشفى لمدة شهرين على الأقل قبل أن تتمكن من الذهاب إلى المنزل".


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