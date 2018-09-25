  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:17 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

"عروتس شيفع":

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة لا تعرفها عن أطفال داعش

#

أسرار جديدة عن مقتل نجل "البغدادي"

#

القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته

#

مقتل 20 مدنيًا بمخيم اليرموك في قصف للنظام السوري

الرياضة

اللياقة البنية

الاكاديمية الدولية

ذكرت شبكة "عروتس شيفع" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على جماعة داعش الإرهابية، موضحة أنه تم القضاء على "داعش" بصورة شبه نهائية.

والتقى الرئيس دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك مساء الاثنين في مقر الأمم المتحدة، حيث تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها لعام 2018-2019.

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس ترامب بالرئيس السيسي لدور مصر في الحرب الأوسع على الإرهاب، ووصف ما وصفه بالدمار شبه الكامل لجماعة داعش الإرهابية في سوريا.

وقال ترامب: "إذا نظرت إلى أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط ، فأنت تنظر إلى سوريا، لقد قضينا على داعش".

وأكد ترامب أن الرئيس المصري قام "بعمل رائع" في مكافحة الإرهاب الإسلامي الراديكالي.

وتابع "ترامب" حديثه لـ الرئيس السيسي: "أريد أن أهنئكم على القيام بعمل رائع فيما يتعلق بالإرهاب، وأنا أعلم أنك تعمل بجد على ذلك، إنه ليس سهلاً. وأنت في الطليعة. لكنك قمت بعمل رائع، وأريد فقط أن أهنئك".

كما التقى الرئيس ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة صباح الأربعاء المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية