ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

25 سبتمبر 2018 - 11:08 ص

ذكرت شبكة "عروتس شيفع" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على جماعة داعش الإرهابية، موضحة أنه تم القضاء على "داعش" بصورة شبه نهائية.

والتقى الرئيس دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك مساء الاثنين في مقر الأمم المتحدة، حيث تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها لعام 2018-2019.

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس ترامب بالرئيس السيسي لدور مصر في الحرب الأوسع على الإرهاب، ووصف ما وصفه بالدمار شبه الكامل لجماعة داعش الإرهابية في سوريا.

وقال ترامب: "إذا نظرت إلى أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط ، فأنت تنظر إلى سوريا، لقد قضينا على داعش".

وأكد ترامب أن الرئيس المصري قام "بعمل رائع" في مكافحة الإرهاب الإسلامي الراديكالي.

وتابع "ترامب" حديثه لـ الرئيس السيسي: "أريد أن أهنئكم على القيام بعمل رائع فيما يتعلق بالإرهاب، وأنا أعلم أنك تعمل بجد على ذلك، إنه ليس سهلاً. وأنت في الطليعة. لكنك قمت بعمل رائع، وأريد فقط أن أهنئك".

كما التقى الرئيس ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة صباح الأربعاء المقبل.