إبراهيم سعيد يهاجم كوبر بسبب صلاح

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هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

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مصر

ابراهيم سعيد

كوبر

الحسن لاعب

هاجم المحلل الرياضي إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، المدير الفني السابق لمنتخب مصر بسبب عدم تصويته للاعب المصري الدولي محمد صلاح علي جائزة الأفضل في العالم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مطمرش فيه الفتة..".

وكانت أنباء قد ترددت عن عدم تصويت المدير الفني لمنتخب "أوزبكستان" لصلاح، في الوقت الذي كشف فيه محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، عن أن "كوبر" لم يصوت ومن صوت هو المدير الفني السابق لمنتخب "أوزبكستان".

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