» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد

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أبدت الإعلامية المصرية منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، موافقتها على ضرب الرجل لزوجته مطالبة الأزواج بعدم الرضوخ للزوجة حال عدم تنفيذ مطالبه.

وقالت أبو شنب، خلال لقاء مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج "القاهرة اليوم"، إنه يوجد العديد من الزوجات الخائنات لأزواجهن، وبلغ عددهن 96% من الزوجات، كما أنهن يضربن أزواجهن، مشيرة إلى أن تلك العادات مرفوضة في مجتمعنا المصري، ولذلك على الزوج أن استخدام "الضرب" كعقاب للزوجة.

ومن ناحيتها، علقت الفنانة المصرية سما المصري، على مسألة ضرب الزوج لزوجته حال عدم طاعة الأمر، أنها ترفض تصريح "أبو شنب"، مشيرة إلى أنها ضد ضرب الرجل لزوجته.

وأضافت المصري، أن سيدات مصر لسن خائنات كما تقول صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، وأن كلام "أبو شنب" عارٍ من الصحة، وفيه اتهام لجميع الأزواج والأمهات والفتيات المصريات، وستحاسب عليه.

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