» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم

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هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صور تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي من الاجتماع الذي جمع بينهما أمس الإثنين بنيويورك.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر: "شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم في مدينة نيويورك"، واصفًا الاجتماع المنعقد بين الطرفين بأنه "اجتماع عظيم".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقال السيسي، خلال كلمته في القمة، بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نيلسون مانديلا تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الإفريقية نحو الاستقلال والكرامة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، وأصبح ضمن رموز إفريقية خالدة مثل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض.

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