  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محمد صلاح

مفاجأة.. كوبر يرفض التصويت لـ"صلاح"

"ب

معلومات لا تعرفها عن "بوشكاش" الذي فاز صلاح بجائزته

مطلوب «متذوقين للحشيش» .. مقابل50 دولارا في الساعة

مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

الأوقاف تتوعد الخارجين عن الخطب الوسطية

آخر الأخبار

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
مختار جمعة

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

10 معلومات عن صلاة التهجد

#

حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون

#

أمن الجيزة يشن حملات مكبرة تستهدف بؤرًا إجرامية

#

الداخلية تقتحم أوكار البؤر الإجرامية بقنا وسوهاج

العلماء

الخطباء

المنابر

وزارة االاوقاف

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيديولوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابذ تحت أي ظرف أو ذريعة، فتلك أيام قد خلت ولن تعود، وأن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى الموجه أمانة شرعية ووطنية فى أعناقنا، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التي وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها ، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التى يحكمها القانون والفوضى التى كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشير التابعين للجماعات الإرهابية.

وتابعت الوزارة فى بيانها بالأمس: "الذى ندين لله (عز وجل) به أن أى لون من ألوان الاستقواء بالأهل أو العشير أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد كل ذلك خطر على الدين والدولة، وأن الالتفاف الحقيقى والاصطفاف الحقيقى هو الذى يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، لذا فإننا نبني خطتنا الدعوية على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوى الرشيد، وأن نعمل عقولنا فى كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم), أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأي والرأي الآخر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة
» المرصد: النظام السوري نقل 400 داعشي إلى إدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية