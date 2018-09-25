"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

25 سبتمبر 2018 - 11:25 ص

يجهز اتحاد الكرة "الجبلاية" خطابًا لإرساله إلى الإسماعيلى يتضمن عدم وجود لائحة معتمدة لاختيار ممثل مصر فى السوبر المصرى السعودى، وأن البطولة يتم اختيار طرفيها بالتنسيق بين الاتحادين المصرى والسعودى.

وتسبب الدراويش فى أزمة كبيرة داخل "الجبلاية" بعدما طلب المشاركة فى السوبر المصرى السعودى أمام الهلال السعودى، حال استبعاد الأهلى بطل الدورى بداع أن الدراويش وصيف الدورى.

يذكر أنه لم يتحدد حتى الآن الموقف النهائى لمباراة السوبر المصرى السعودى وإمكانية مشاركة الأهلى بها.