» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا

25 سبتمبر 2018 - 11:25 ص

عاود النادي الأهلي من جديد الحديث عن تجديد عقد صانع الألعاب مؤمن ذكريا، من خلال حيلة جديدة للتخلص من تلك الأزمة ليعد اللاعب أحد أهم الأعمدة الأساسية بالفريق.

وحرص مسئولو الأهلي لإقناع مؤمن زكريا بالتجديد عن طريق عدد من زملاء اللاعب بالفريق الأحمر، فى ظل الوصول إلى طريق مسدود بين الطرفين حتى الآن، وعدم الاتفاق على المقابل المادى.

وحرص أكثر من لاعب بالأهلى، على رأسهم الثنائى وليد سليمان وحسام عاشور، على التحدث مع مؤمن زكريا، مطالبين اللاعب بحسم ملف تجديده والانتهاء من هذا الأمر بشكل سريع، خاصة «عاشور» قائد الفريق فى الوقت الحالى.