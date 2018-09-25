» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد

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أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية رقم 3 لسنة 2018 والتي تتضمن منح خصم بنسبة 15% على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد بدءًا من اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018 وبنسبة 10% بداية من اول يناير 2019 وحتى 30 يونيه 2020، على إلا يتم تطبيق أي نسبة خصم بدءًا من يوليو 2020.

ويأتي ذلك فى إطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.

       

       

     

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