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ضبط 600 جرام هيروين بحوزة 3 عاطلين بطوخ

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علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين في طوخ بحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين المخدر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم مكافحة المخدرات، يفيد ضبط كل من "ضياء. ط.ع" 28 سنة - عاطل ومقيم الحصة – دائرة مركز طوخ، و"حمادة. ع. ن"34 سنة - عاطل ومقيم طحلة – دائرة مركز بنها .. السابق اتهامه في القضية رقم 3320 لسنة 2016م جنايات قسم ثان بنها – مخدرات، و"خالد. م.م" 20 سنة - عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها، بالقرب من مقابر كفر عابد – دائرة مركز طوخ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جرامًا وكمية من مسحوق الهيروين المخدر 600 جرام ومبلغ مالى 650 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

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