الزعفرانى يناشد قنوات "الحياة" بهذا الأمر

25 سبتمبر 2018 - 11:36 ص

طالب خالد الزعفرانى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، من القائمين على إدارة قنوات الحياة الفضائية ، بضرورة عودة بث قناة الحياة الدينية، وذلك لما تذيعه من فترات تلاوة قرآنية ودروس دينية وسطية.

وقال الزعفرانى فى تدوينته على موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نناشد مالكي قنوات الحياة إعادة تشغيل الحياة الخضراء (الدينية) لتمتعنا بالقرآن من العمالقة الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري وعبدالباسط والبنا وغيرهم" .

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت أمل بدر "لعل مانع خير إن شاء الله".

وأضاف سعد محمد: "الناس كانت تشاهدها باستمرار"، وتابع محمد صالح: " نناشد جميع مالكيها عودتها"