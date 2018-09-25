الزعفرانى يناشد قنوات "الحياة" بهذا الأمر

حنان حمدتو
طالب خالد الزعفرانى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، من القائمين على إدارة قنوات الحياة الفضائية ، بضرورة عودة بث قناة الحياة الدينية، وذلك لما تذيعه من فترات تلاوة قرآنية ودروس دينية وسطية.
وقال الزعفرانى فى تدوينته على موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نناشد مالكي قنوات الحياة إعادة تشغيل الحياة الخضراء (الدينية) لتمتعنا بالقرآن من العمالقة الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري وعبدالباسط والبنا وغيرهم" .
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت أمل بدر "لعل مانع خير إن شاء الله".
وأضاف سعد محمد: "الناس كانت تشاهدها باستمرار"، وتابع محمد صالح: " نناشد جميع مالكيها عودتها"
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