"التأمين الصحي" يزف بشرى سارة للعمالة اليومية

25 سبتمبر 2018 - 11:41 ص

زفت سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بشرى سارة للعمالة اليومية، قائلة: "إنه استجابة لتكليفات سيادة الرئيس قرروا التأمين الصحي على عمال المحاجر والعمالة الموسمية وعمال التشييد والبناء.

وأضاف "عبد الحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم، أنه لدينا 264 ألف عامل، وبمجرد وصوله للتأمينات الاجتماعية وتسديده سيتم استخراج الكارت التأميني له فورًا وفقًا للتوزيع الجغرافي.

وطالبت "عبد الحميد" العمال بالتوجه للتأمينات الاجتماعية لسداد حصته من التأمينات، وعلى الفور سيتم إصدار بطاقة تأمين صحي لعلاجه.