ضبط أكبر مصنع زيت زيتون مخشوش فى القليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط أكبر مصنع لإنتاج وتعبئة زيت معاد تدويره عليه مكسبات طعم وإعادة تعبئته على أنه زيت الزيتون.

كانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة التموين أكدتها التحريات السرية قيام المدعو "صلاح. م.ج" ومقيم بكفر الفقهاء مركز طوخ، بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة والغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية مستخدمًا فى ذلك سلع غذائية رديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها ويقوم بتقليد وتزوير علامات تجارية غير مسجلة لكبرى الشركات العالمية (أريام – choice ) ووضعها على المنتج النهائى زيت الزيتون – خل التفاح – حمض الليمون – دوبس الرومان خلافا للحقيقة بتواريخ صلاحية وإنتاج بمعرفته تمهيدا لطرحها بالأسواق حيث يقوم باستخدام زيت معاد تدويره عليه مكسبات طعم وإعادة تعبئته على أنه زيت الزيتون مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريق غير مشروع، كما تم ضبط صاحب المصنع وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن الواقعه المحضر رقم 34900 جنح مركز طوخ لسنة 2018م.