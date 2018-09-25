انطلاق المؤتمر الدولي الأول للياقة البدنية بالقاهرة

25 سبتمبر 2018 - 11:44 ص

أعلنت شركة إنترفال للاستشارات الرياضية واللياقة عن إطلاق المؤتمر الدولى الأول للياقة البدنية الذى يعقد فى مصر لأول مرة بالتعاون مع المجلس الدولي لعلوم الرياضة والتربية البدنية بألمانيا والأكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالنمسا.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومى 25 و26 أكتوبر المقبل ويناقش عددا من القضايا الرياضية المهمة كما يستعرض أهم المستحدثات العلمية الدولية في مجال اللياقة البدنية.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين فى علوم الرياضة واللياقة البدنية بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الرياضة فى القطاعات المختلفة.

وتناقش جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات أبرزها المدرب الشخصي وصناعة اللياقة البدنية فى أوروبا والإعداد طويل المدى للرياضيين و اللياقة البدنية للأطفال وتطبيقات التكنولوجيا في الرياضة وصناعة اللياقة البدنية وريادة الأعمال وصناعة اللياقة البدنية وتوصيات اللياقة البدنية لكبار السن وتحديات الرياضة واللياقة البدنية لذوي الإعاقة, وجلسة حول إصابات الملاعب وغيرها من الموضوعات التى تهم الرياضيين ومدربى اللياقة البدنية فى مصر .