طبيب نفسى: المريض النفسى يقتل أطفاله خوفًا عليهم ولا يندم

25 سبتمبر 2018 - 11:46 ص

علق الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، على ظاهرة انتشار حالات الجرائم الأسرية بنسبة كبير خلال الفترة الماضية قائلاً: "معظم حالات الجرائم الأسرية تُشير إلى وجود مرض نفسى، رافضًا إطلاق مسمى "ظاهرة" على تلك النوعية من الجرائم، لأنها لا تعتمد على إحصائيات أو نسب مُحددة، مطالبًا بعدم تسليط الضوء عليها بشكل مبالغ فيه، خوفًا من زيادة أعداد جرائم الأسرة.

وأشار "أسعد" إلى أن المرض النفسي ما زال في مصر يعتبر وصمة لصاحبه، مشيرًا إلى أن "الاكتئاب " من أهم الدوافع التي تجعل الشخص يقبل على مثل تلك الأفعال لأنه يجعل الإنسان يصل إلى درجة من اليأس لا يستطيع من خلالها تحمُّل الحياة، وتفسير تلك الحالات من خلال مرض الاكتئاب أن الشخص يحب أبنائه وزوجته كثيراً ولا يريد أن يتركهم ليعيشوا من دونه، أو أن يواجهوا صعوبات فى حياتهم ويُعذبوا من بعده، لذلك يُقدم على قتلهم عن اقتناع تام، وفى حالات كثيرة عقب قتلهم يفشل فى الانتحار بسبب الخوف، وذلك الوضع يُفسر حالات قتل للأبناء كثيرة كانت العلاقة بينهم جيدة للغاية، ويُسمى الانتحار الجماعي.

وأوضح أستاذ الصب النفسي بجامعة عين شمس خلال حديثة أن بعض الحالات الأخرى من العنف الأسرى وراءها "اضطرابات ذهانية" كالفصام، ويكون لدى المريض اعتقاد خاطئ بأن هناك مَن يتربص به وسيؤذيه، وغالباً أقرب الأشخاص لديه يكونون ضمن تلك المنظومة الضلالية، وفى تلك الحالة المريض لا يكون مسئولاً عن تصرفاته، أما الجانب الثالث فهو "الاضطرابات الشخصية". ، وتضم عاملاً نفسياً واجتماعياً فى نفس الوقت، وعلى سبيل المثال أن تكون الزوجة شخصية "سيكوباتية" على علاقة بشخص آخر ولا يعنيها سوى المصلحة الشخصية واللذة والمتعة فقط، وتتفق مع عشيقها على قتل الزوج، لأن لديها اضطراباً شخصياً والقانون لا يعفيها من العقاب، وتكون مسئولة بشكل كامل،وفقا لحواره مع صحيفة "الوطن".

وعن قتل الأب لأفراد أسرته بطرق بشعة ومنها فصل الرؤوس عن الجسد أكد أن مريض الاكتئاب عند فعل تلك الحوادث لا يقوم بتشويه الضحايا ويكون "قتلاً رحيماً"، لكن فى أوقات كثيرة لطرق القتل الصعبة تكون وراءها أفكار أو ضلالات، ولدى تفكير المريض غاية يريد أن يصل إليها ويفعلها فى وقتها وتابع لا يمكنا تعميم كل تلك النوعية من الجرائم على أنهم مرضى نفسيون، لأننا رأينا الكثير من الحالات تكون تحت تأثير المواد المُخدرة.