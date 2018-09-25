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الحكومة تسلم 50 أتوبيسًا لأجهزة المدن الجديدة لنقل السكان

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اتوبيسات
اتوبيسات

وكالات - حنان حمدتو

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أعلن مجلس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أتوبيس نقل جماعي من إجمالي 185 أتوبيسًا تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الاجتماعي على وجه الخصوص بالمدن الجديدة، ويتم حاليًا تحديد المسارات والمحطات، وكذا أسعار التذاكر لبدء التشغيل.

وأضاف البيان الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم تشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي و"ابنى بيتك" بمدينة أسيوط الجديدة، تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعي داخلي, وربطها مع مدينة أسيوط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم أيضًا البدء على الفور فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينتى أسيوط وأسيوط الجديدة, للإسهام فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من الأعمال.

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