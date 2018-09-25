ضبط طن لحوم فاسدة وأختام للتزوير داخل ثلاجة بالقليوبية

25 سبتمبر 2018 - 12:01 م

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط لحوم ودواجن فاسدة و4 أختام للتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية وعدد كمية من العلامات التجارية الخاصة لبعض المجازر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة التموين مفادها قيام المدعـو "ناصر.ح.ح" 38 سنة - ومقيم شارع النحال من شارع النقراشى مركز طوخ، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات الكائنة بناحية شارع النحال من شارع النقراشى – دائرة مركز طوخ، لحيازته سلعًا غذائية "لحوم ودواجن" يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدامه علامات تجارية لبعض المجازر يقوم بتقليدها ووضعها على اللحوم والدواجن خاصة واستخدامه أختام للتلاعب بتواريخ الصلاحية والإنتاج وإعادة بيعهـا للمواطنين والمحلات التجارية، ما يعد ذلك غشًا تجاريًا وتدليسًا وضررًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعليه قامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية استهدفت الثلاجة محل التحريات حيث تم ضبط المتهم والمضبوطات، و4 أختام للتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية وعدد كمية من العلامات التجارية الخاصة لبعض المجازر، وطـن من اللحوم – والدواجن – لحوم مفرومة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.