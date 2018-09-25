هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

25 سبتمبر 2018 - 12:02 م

يقوم الكمبوديون مع بدء "مهرجان الموتى" المسمى بتشوم بن، اليوم الثلاثاء، برش الأرز على الأرض لإطعام الموتي.

ويزور الكمبوديون المعابد في أنحاء البلاد طول فترة الاحتفالات السنوية التي تستمر 15 يومًا للصلاة وتقديم الطعام لأرواح أقاربهم الذين يعتقدون أنهم يقومون من رقادهم لتناول الطعام.

ويتجمع في معبد تول تومبونج في العاصمة فنومبينه المئات، وهم يرددون الترانيم، لتقديم الطعام والمال للرهبان البوذيين.

وقالت مانج نوي (74 عامًا) في المعبد "خلال اليوم الأول من بتشوم بن يبحث أقاربنا المتوفين عنا للحصول على الطعام"، بحسب رويترز.

وأضافت مانج نوي، أن عائلتها تقدم الطعام لأكثر من 20 من الأقارب الذين قتلهم نظام الخمير الحمر، لافتة إلي أننا نأتي إلى هنا اليوم لتقديم الطعام لأقاربنا المتوفين حتى يجدوا ما يكفيهم من الطعام ويدعو لنا بالخير.

ويعد هذا في نظر كثيرين يوما لتذكر ضحايا نظام الخمير الحمر الذي حكم البلاد من عام 1975 حتى عام 1979.

ولقي 1.8 مليون كمبودي على الأقل، أي نحو ربع السكان، حتفهم على يد الخمير الحمر.

وقد مات معظم الضحايا من الجوع أو التعذيب أو الإعياء أو المرض في معسكرات الاعتقال أو في عمليات الإعدام الجماعي.



