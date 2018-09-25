  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
السبسي : "علاقتنا بالنهضة انتهت"

السبسى: "علاقتنا بالنهضة انتهت"

انهيار عقار

انهيار عقار في الإسكندرية وتصدع 3 آخرى

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

صلاح وماني

"كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

"القاهرة" تمد فترة تقديم أوراق سكان ماسبيرو للجنة القانونية

آخر الأخبار

مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

القاهرة تعلن بدء بناء وحدات ماسبيرو لراغبى العودة للمثلث

#

إحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب للجنايات

#

كواليس إحالة قيادات الإخوان للمفتي بـ"فض رابعة"

#

إحالة خفير للمفتى لقتل طفل وسرقته

نشطاء

رقص

عروس

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الموافقة على مد المهلة لملاك مثلث ماسبيرو حتى الأربعاء 3 أكتوبر المقبل؛ للتقدم إلى اللجنة القانونية المختصة لتوقيع العقود واستلام سند صرف التعويض علي أن يتقدم بأصول المستندات والأوراق الدالة على الملكية.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه فور انتهاء المدة المقررة يبدأ التعامل مع أي قطعة أرض لم يتقدم أحد بملكيتها باتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة تخطيط المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لمرضى الإيدز
» بالصور.. جميلة عوض: «يوم الدين» أصلح الصورة المجتمعية
» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية