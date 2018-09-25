شاهد.. رقصة لعروسين تتحول إلى خناقة بالأيدى

25 سبتمبر 2018 - 12:10 م

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد لحظة تحول رقصة عروسين إلى مشاجرة بالأيدي وسط ذهول المدعوين.

واعتلى العروسان في الفيديو المتداول مكان الرقص بقاعة زفافهما لأداء رقصتهما الأولى، لكن بدلاً من ذلك أمسكت العروس بساق العريس وأسقطته أرضا ليمسك بها ويسقطها هو الآخر، وتحول الأمر إلى مصارعة بينهما على أنغام الموسيقى، وهو العرض الذي فضل الثنائي تقديمه بدلا من الرقصة .



شاهد الفيديو..



https://www.instagram.com/p/BoFrV2DBZ-Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again