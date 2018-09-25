محافظ القليوبية: "أنا أعشق العمل الميدانى.. ولا أحب المكاتب"

25 سبتمبر 2018 - 12:16 م

قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنا لا أحب العمل داخل المكاتب ولا الجلوس علي المكتب، وأعشق العمل الميدانى في الشوارع وسط المواطنين ومتابعة مشاكلهم بنفسي، قائلا:"قاعدة المكتب غير صحية" مؤكدا أنه لا يعتمد على التقارير والملفات الورقية .

كما امر المحافظ بأن يكون مدة اجتماع المجلس التنفيذي لمدة ساعتين فقط واستكمال العمل اليومي حتى لا يضيع الوقت . وتعطيل مصالح المواطنين

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .