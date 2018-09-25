  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
السبسي : "علاقتنا بالنهضة انتهت"

السبسى: "علاقتنا بالنهضة انتهت"

انهيار عقار

انهيار عقار في الإسكندرية وتصدع 3 آخرى

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

صلاح وماني

"كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

محافظ القليوبية: "أنا أعشق العمل الميدانى.. ولا أحب المكاتب"

قبلي وبحري

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب

#

محافظ كفر الشيخ: سنجري مسابقات لتحفيز العمال على الانضباط

#

محافظ القليوبية يحيل طاقم مستشفي بهتيم للتحقيق

#

مواطنة تستغيث بالمحافظ: «المعاش لا يكفي 5 أيام»

علاج

مرضى

الايدز

بشري

المناعة

قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنا لا أحب العمل داخل المكاتب ولا الجلوس علي المكتب، وأعشق العمل الميدانى في الشوارع وسط المواطنين ومتابعة مشاكلهم بنفسي، قائلا:"قاعدة المكتب غير صحية" مؤكدا أنه لا يعتمد على التقارير والملفات الورقية .

كما امر المحافظ بأن يكون مدة اجتماع المجلس التنفيذي لمدة ساعتين فقط واستكمال العمل اليومي  حتى لا يضيع الوقت . وتعطيل مصالح المواطنين

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لمرضى الإيدز
» بالصور.. جميلة عوض: «يوم الدين» أصلح الصورة المجتمعية
» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية