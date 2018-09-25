محافظ القليوبية: "أنا أعشق العمل الميدانى.. ولا أحب المكاتب"

علي إسماعيل
قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنا لا أحب العمل داخل المكاتب ولا الجلوس علي المكتب، وأعشق العمل الميدانى في الشوارع وسط المواطنين ومتابعة مشاكلهم بنفسي، قائلا:"قاعدة المكتب غير صحية" مؤكدا أنه لا يعتمد على التقارير والملفات الورقية .
كما امر المحافظ بأن يكون مدة اجتماع المجلس التنفيذي لمدة ساعتين فقط واستكمال العمل اليومي حتى لا يضيع الوقت . وتعطيل مصالح المواطنين
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
عصر03:18 م
فجر
04:27
شروق
05:50
ظهر
11:52
عصر
15:18
مغرب
17:53
عشاء
19:23