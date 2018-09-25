استئناف الاجتماع الثلاثي بإثيوبيا بشأن سد النهضة

25 سبتمبر 2018 - 12:18 م

غادر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفنى لسد النهضة.

ويرافق وزير الرى خلال الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.

ومن جانبه أكد "عبد العاطى" أن أهمية هذه المفاوضات تأتى فى إطار اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه رئيس الجمهورية فى مارس 2015 والرغبة فى أن تسفر عن تحقيق تقدم يحافظ على حقوق مصر المائية وتحقيق أهداف التنمية بكل من إثيوبيا والسودان.

وجاءت هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبى فى إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.