محافظ القليوبية: أصحاب الحرف والمهن هم أمل مصر

25 سبتمبر 2018 - 12:25 م

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أنه سوف يحاول جاهدًا تذليل الصعاب التي تقابل هؤلاء المواطنون من أصحاب الحرف اليدوية وتذليل الصعاب لهم لأنهم أمل مصر، مضيفًا أن كل إنسان منتج يعمل على تحقيق تقدم اقتصادي والنهوض بالبلد.

وقال المحافظ، إن هناك عددًا من قرى القليوبية تعمل في الحرف اليدوية، وأنا فخور بكل مواطن يقدم حرفة أو مهنة لأن كل ذلك يقدم خدمة للبلد.

وأكد المحافظ وطالب المحافظ بأن يقوم كل مواطن بعمل مشروع صغيرة وتعليم حرفة وذلك لعمل طفرة وتقدم المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.