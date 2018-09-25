اليوم.. الرئيس السيسي يلقي كلمة بالأمم المتحدة

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عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

الرئيس

الدورة العامة للأمم المتحدة

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء كلمة بالدورة الـ73 للأمم المتحدة، خلال جلسة المداولات العامة رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن يلقي أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة كلمة يتناول فيها أبرز القضايا والتحديات الدولية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من الدول الأعضاء، تتبعه رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة.

 وتلقى البرازيل الكلمة الأولى للدول الأعضاء، تتبعها الدولة المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد المتحدثين فى المداولات العامة فى يومها الأول 37، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، ورئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى.

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