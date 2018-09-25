انهيار عقار في الإسكندرية وتصدع 3 آخرى

25 سبتمبر 2018 - 12:39 م

انهار عقار مكون من 6 طوابق في منطقة كرموز بالإسكندرية دون وقوع إصابات.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 54 شارع الألبان منطقة غيط العنب - دائرة القسم.

وتبين أن العقار مساحته حوالي 70 مترا مربعا "بناء قديم حوائط حاملة وأسقف خرسانية" مكون من طابق أرضي وعدد 6 طوابق بكل طابق شقة واحدة "خالي من السكان" ملك ورثة "ع.ح.م" وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض، ما أدى لحدوث تصدعات بالعقارين المجاورين رقمي 52 - 56 شارع الألبان والعقار رقم 53 شارع النرجس خلف العقار محل البلاغ "دون حدوث إصابات ".

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وأفاد مهندس الحي بسابقة صدور قرار هدم العقار، محل البلاغ "لم ينفذ" وأوصى بإخلاء العقارات المُشار إليها من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

وتنبه على قاطني العقارات المُشار إليها بما جاء بقرار مهندس الحي وتعهدوا بالإخلاء وتم وضع الحواجز الحديدية بالشارع محل البلاغ لحين قيام الحي برفع مخلفات العقار المنهار، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة.